المرأة محور الملتقى الدولي للكاريكاتير بالقاهرةالثلاثاء، 2 مايو 2017 01:51 م
اختار الملتقى الدولي للكاريكاتير الذي يقام سنويا في مصر “المرأة” محورا لدورته الرابعة التي تقام في الفترة من السابع إلى السابع عشر من مايو الجاري.
وقال رسام الكاريكاتير فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى لرويترز “الملتقى هذا العام يتناول موضوع المرأة بمناسبة اختيار عام 2017 في مصر عاما للمرأة. اللوحات المعروضة لفنانين من جميع أنحاء العالم تسلط الضوء برشاقة وخفة ظل على المشاكل التي تعاني منها المرأة”.
وأضاف “من بين القضايا المطروحة ختان الإناث وزواج القاصرات وتهميش دور المرأة في المجتمع والتقليل منها وممارسة العنف ضدها”.
وكان التعليم محور الدورة الثالثة لملتقى الكاريكاتير.
ويعرض الملتقى، الذي يقام في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، نحو 500 عمل لأكثر من 270 رساما من 64 دولة عربية وأجنبية.
وقال مرسي “تلقينا قرابة 2172 رسما كاريكاتيريا من 590 رساما ينتمون إلى 84 دولة وتولت لجنة اختيار الأعمال عملية الفرز والتصفية بما يتناسب مع موضوع الملتقى وجودة الأعمال المتقدمة”.
ومن بين الدول المشاركة هذا العام الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران. كما يشارك في الملتقى رسامون من روسيا والهند والصين والبرازيل وإيطاليا وألمانيا وبولندا ورومانيا والبرتغال.
ويكرم الملتقى، الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة، رسام الكاريكاتير جمعة فرحات والكاتبة الصحفية سناء البيسي.
كما يعرض الملتقى مجموعة من الأعمال الفائزة في مسابقة بهجوري الثانية للبورتريه الكاريكاتيري والتي تحمل اسم رسام الكاريكاتير المصري جورج البهجوري.
وانطلقت مسابقة البهجوري أول مرة في الدورة الثالثة لملتقى الكاركاتير.
وأم كلثوم هي محور مسابقة البهجوري هذا العام التي أعلنت نتائجها يوم الاثنين وفاز بجائزتها الأولى البحريني علي حسين فيما فاز بالجائزة الثانية العراقي منصور البكري.
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ...Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول بمناسبة عيد ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT