اختار الملتقى الدولي للكاريكاتير الذي يقام سنويا في مصر “المرأة” محورا لدورته الرابعة التي تقام في الفترة من السابع إلى السابع عشر من مايو الجاري.

وقال رسام الكاريكاتير فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى لرويترز “الملتقى هذا العام يتناول موضوع المرأة بمناسبة اختيار عام 2017 في مصر عاما للمرأة. اللوحات المعروضة لفنانين من جميع أنحاء العالم تسلط الضوء برشاقة وخفة ظل على المشاكل التي تعاني منها المرأة”.

وأضاف “من بين القضايا المطروحة ختان الإناث وزواج القاصرات وتهميش دور المرأة في المجتمع والتقليل منها وممارسة العنف ضدها”.

وكان التعليم محور الدورة الثالثة لملتقى الكاريكاتير.

ويعرض الملتقى، الذي يقام في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، نحو 500 عمل لأكثر من 270 رساما من 64 دولة عربية وأجنبية.

وقال مرسي “تلقينا قرابة 2172 رسما كاريكاتيريا من 590 رساما ينتمون إلى 84 دولة وتولت لجنة اختيار الأعمال عملية الفرز والتصفية بما يتناسب مع موضوع الملتقى وجودة الأعمال المتقدمة”.

ومن بين الدول المشاركة هذا العام الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران. كما يشارك في الملتقى رسامون من روسيا والهند والصين والبرازيل وإيطاليا وألمانيا وبولندا ورومانيا والبرتغال.

ويكرم الملتقى، الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة، رسام الكاريكاتير جمعة فرحات والكاتبة الصحفية سناء البيسي.

كما يعرض الملتقى مجموعة من الأعمال الفائزة في مسابقة بهجوري الثانية للبورتريه الكاريكاتيري والتي تحمل اسم رسام الكاريكاتير المصري جورج البهجوري.

وانطلقت مسابقة البهجوري أول مرة في الدورة الثالثة لملتقى الكاركاتير.

وأم كلثوم هي محور مسابقة البهجوري هذا العام التي أعلنت نتائجها يوم الاثنين وفاز بجائزتها الأولى البحريني علي حسين فيما فاز بالجائزة الثانية العراقي منصور البكري.