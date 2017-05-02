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مخرج "شيف" ينفي مشاركة كارينا كابور خان في الفيلم مع زوجها
كارينا كابور

مخرج "شيف" ينفي مشاركة كارينا كابور خان في الفيلم مع زوجها

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:53 م
وكالات

نفي المخرج الهندي راجا كريشنا مينون صحة الإشاعات التي تروج لمشاركة مواطنته الممثلة كارينا كابورخان في فيلم “شيف” الذي سيخرجه.
ومن المقرر أن يؤدي زوج كارينا الممثل الهندي سيف علي خان في فيلم “شيف” دور البطولة، حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف إنديا”.
وفيلم “شيف” مأخوذ عن عمل فني أمريكي كوميدي صدر عام 2014 و قام ببطولته جون فافرو وصوفيا فيرغارا وسكارليت جوهانسون وروبرت داوني جونيور، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
أما كارينا فستشارك في فيلم آخر سيبدأ تصويره هذا الشهر.

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