قالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الغرفة ستوقع يوم الخميس المقبل عقود توثيق الشركات لبرامج الحج للعام الجارى فى المملكة العربية السعودية بحضور ممثلى وزارة السياحة.

أضافت أن اللجنة انتهت من وضع الضوابط المنظمة للحج للعام الجارى وأرسلتها إلى اللجنة العليا للحج ويجرى التفاوض فيما يخص الأسعار.

وأوضحت فى تصريحات، أن أبرز ملامح الضوابط تشمل فتح المسافات بعموم مكة حتى تتمكن الشركات من تنفيذ برامج جديدة تكون أسعارها مخفضة.

ذكرت أنه بعد تعويم الجنيه ارتفعت قيمة الريال السعودى مقابل الجنيه بشكل كبير وهو ما سيرفع أسعار الحج فى العام الجارى مقارنة بها فى العام الماضى بنسبة تزيد على 30% بحد أدنى.

كشفت عن أن الضوابط التى انتهت منها لجنة السياحة الدينية شملت أيضا استحداث برامج جديدة تكون أقل فى التكاليف.

وفيما يخص خسائر الشركات نتيجة تأخر موعد رحلات الخطوط الجوية السعودية قالت إن الخسائر كانت على المواطنين حيث تم ختصار مدة برامجهم.

أضافت أن الغرفة طالبت أعضاءها المتضررين من تأخر مواعيد رحلات الخطوط الجوية السعودية ولكنها لم تتلق ردا.

تابعت أن الغرفة خاطبت أيضا سلطة الطيران المدنى لإيضاح موقف الغرفة حاليا خاصة وأن الخطوط الجوية السعودية تخضع للقانون الدولى فى العقود الدولية ولا يمكن للغرفة اختراق القانون.