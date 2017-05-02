 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 02:07 مساءً
روابط سريعة
مد باب التقديم لـ3 ألاف و 743 فرصة عمل في القليوبية حتى الخميس المقبل
وزارة القوى العاملة

مد باب التقديم لـ3 ألاف و 743 فرصة عمل في القليوبية حتى الخميس المقبل

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:06 م
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية المهندس فتحي الدسوقي، عن مد باب التقديم إلى 3 ألاف و 743 فرصة عمل التي توفرهم المديرية على مستوى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص حتى /الخميس/ المقبل لإعطاء الشباب مزيدا من الوقت لتقديم أوراقهم.

وقال دسوقى - فى تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه يتم توجيه المتقدمين إلى الشركات بموجب خطابات من القوي العاملة بالمحافظة، موضحا أن لدينا 1635 فرصة عمل ب3 شركات خاصة بأبوزعبل والخانكة و860 فرصة عمل بشبرا الخيمة في 4 شركات و497 فرصة عمل بقليوب في 12 شركة و751 فرصة عمل ببنها في 15 شركة، مشيرا إلى أن المؤهلات المطلوبة هي مؤهلات عليا ويفضل بكالوريوس الهندسة والطب والحاسبات والعلوم والتمريض والدبلوم الصاعي وكذا المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهلات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية القوي العاملة بالقليوبية سوف تتابع عمليات التعيين بالتنسيق مع الشركات، مؤكدا أن جميع العمالة في هذه الشركات يتم التأمين عليها اجتماعيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3