مد باب التقديم لـ3 ألاف و 743 فرصة عمل في القليوبية حتى الخميس المقبل

أعلن وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية المهندس فتحي الدسوقي، عن مد باب التقديم إلى 3 ألاف و 743 فرصة عمل التي توفرهم المديرية على مستوى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص حتى /الخميس/ المقبل لإعطاء الشباب مزيدا من الوقت لتقديم أوراقهم.

وقال دسوقى - فى تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه يتم توجيه المتقدمين إلى الشركات بموجب خطابات من القوي العاملة بالمحافظة، موضحا أن لدينا 1635 فرصة عمل ب3 شركات خاصة بأبوزعبل والخانكة و860 فرصة عمل بشبرا الخيمة في 4 شركات و497 فرصة عمل بقليوب في 12 شركة و751 فرصة عمل ببنها في 15 شركة، مشيرا إلى أن المؤهلات المطلوبة هي مؤهلات عليا ويفضل بكالوريوس الهندسة والطب والحاسبات والعلوم والتمريض والدبلوم الصاعي وكذا المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهلات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية القوي العاملة بالقليوبية سوف تتابع عمليات التعيين بالتنسيق مع الشركات، مؤكدا أن جميع العمالة في هذه الشركات يتم التأمين عليها اجتماعيا.