طالبت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بحل مشكلة ازدواج طريق (مصر/ أسوان) الزراعي باتجاه مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وإدراجه ضمن خطة الطرق والكباري للإحلال والتجديد.

ووجهت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم /الثلاثاء/ برئاسة النائب سعيد طعيمة - بسرعة الانتهاء في أقرب وقت ممكن من انجاز الطريق الرابط بين مركز جرجا إلى أبو طشت بمسافة 15 كيلو مترا.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حمد أبو الخير بشأن تطوير طرق محافظات الصعيد بوجه عام، وذلك بحضور عبدالكريم الناظر مستشار وزير النقل للاتصال السياسي واللواء مهندس وائل سيد أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس نصر محمد نصر مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري.