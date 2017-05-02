المرصد السوري: 3 آلاف شخص يطالبون بوقف القتال بين المسلحين في الغوطة الشرقيةالثلاثاء، 2 مايو 2017 01:58 م
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، بأن نحو 3 آلاف شخص احتجوا بشوارع منطقة عربين بالغوطة الشرقية، مطالبين بوقف القتال بين الجماعات المسلحة.
وأشار المرصد، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن عناصر من مقاتلي جيش الإسلام أطلقوا النار لتفريق المحتجين في عربين، ما أسفر عن إصابة 12 محتجا.
ولفت المرصد إلى أن 95 شخصا قتلوا في أول يومين منذ بدء المعارك بين مقاتلي المعارضة الجمعة الماضية بينهم 87 مسلحا ينتمي 32 منهم لجيش الإسلام فضلا عن 8 مدنيين.
وأوضح أن القتال يدور بين جيش الإسلام من جانب.. وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جانب آخر في الغوطة الشرقية، من دون أن يتمكن من تحديد السبب المباشر لهذا الاقتتال الداخلي.
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