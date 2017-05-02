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"القوى العاملة" بالنواب: تطبيق علاوة الـ10% بأثر رجعي عقب إقرارها
مجلس النواب

"القوى العاملة" بالنواب: تطبيق علاوة الـ10% بأثر رجعي عقب إقرارها

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:57 م
محيط

قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجلسة العامة ستشهد تصويت أعضاء مجلس النواب على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10% على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، إلى أن إذا إقرار البرلمان للقانون، سيتسلم العاملون العلاوة مع راتب شهر مايو.

وأضاف أن المادة الثالثة من القانون تجيز لشركات قطاع الأعمال العام منح عمالها علاوة لا تتجاوز 10% مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى، 65- 120 جنيهًا، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات ممن خرجوا من الخدمة منذ يونيو 2016 وحتى الآن سيستفيدون منها.

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