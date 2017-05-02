انتهي المخرج محمد حمدي من تصوير 70% من مشاهد مسلسله الجديد “السر”، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وقال حمدي - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهي من الأسبوع الـ13 من نحو 20 أسبوع تصوير، وأنه يصور غدا بعض المشاهد الخارجية بمدينة الإنتاج الإعلامي ثم ينتقل إلى تصوير المشاهد الداخلية.

ولفت إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي بوليسي واقعي غامض من خلال مجموعة من القصص ينتج عنها صراع بين أفراد من طبقات المجتمع وتبلغ عدد حلقاته 60 حلقة.

“السر” بطولة حسين فهمى، نضال الشافعي، دينا، مايا نصرى، أحمد حلاوة، وتأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى