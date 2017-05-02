30 مايو.. الحكم على «كهربا» بتهمة تبديد منقولات زوجيةالثلاثاء، 2 مايو 2017 01:48 م
حجزت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الملط المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، بتهمة تبديد منقولات زوجية لجلسة 30 مايو للنطق بالحكم.
ومن جانبه سدد دفاع اللاعب محمود كهربا 200 ألف جنيه قيمة المنقولات دون قيمة المشغولات الذهبية.
وأحالت النيابة «كهربا» للمحاكمة، بعدما تقدمت زوجته ببلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية.
كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا من محامى زوجة كهرباء تتهمه فيه تبديد منقولات الزوجية؛ حيث أنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات الأسرية التي نشبت بينهما،وحمل البلاغ رقم 16440 جنح مصر القديمة.
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