 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 02:07 مساءً
روابط سريعة
ضبط أكثر من 82 ألف لتر بنزين وسولار و41 طن أرز وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء
مباحث التموين ـ سكر ـ زيت ـ دقيق‎

ضبط أكثر من 82 ألف لتر بنزين وسولار و41 طن أرز وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:07 م
ا ش ا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين، خلال 24 ساعة، من تحرير 10 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 116 إسطوانة، و3 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 82 ألفا و565 لتر بنزين وسولار، و3 قضايا في مجال محتكري سلعة الأرز بمضبوطات 30 طنا، و6 قضايا في مجال محتكري سلعة السكر بمضبوطات 11 طنا ، و113 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و14 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و47 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في تحرير 31 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، و537 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و20 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و47 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر..وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3