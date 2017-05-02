شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين، خلال 24 ساعة، من تحرير 10 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 116 إسطوانة، و3 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 82 ألفا و565 لتر بنزين وسولار، و3 قضايا في مجال محتكري سلعة الأرز بمضبوطات 30 طنا، و6 قضايا في مجال محتكري سلعة السكر بمضبوطات 11 طنا ، و113 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و14 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و47 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في تحرير 31 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، و537 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و20 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و47 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر..وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .