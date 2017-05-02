يعقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية غدا الأربعاء اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق من الشركات البيلاروسية والذي ييدأ زيارة للقاهرة اليوم وتستمر حتى 5 مايو الجاري.

وذكر بيان للاتحاد اليوم أن اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يستضيف وزير الصناعة البيلاروسي ووفدا من رجال الأعمال المرافق له في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية، وسوف يتخلل اليوم عدد من لقاءات العمل الثنائية B2B في مجالات عمل الوفد.