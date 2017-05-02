وزير الكهرباء ومحافظ جنوب سيناء يبحثان أليات تدعيم الشبكة وتذليل العقبات أمام المستثمرينالثلاثاء، 2 مايو 2017 02:08 م
فى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لمحافظة سيناء، بحث صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثل وزارة الشباب والرياضة ومسئولي شركة شنايدر إليكتريك وبعض قيادات المحافظة وقطاع الكهرباء، آليات تدعيم الشبكة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الاجتماع التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، مؤكدا أهمية تلبية هذه الطلبات .. مشيرا إلى أنه تم استعراض الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء.
كما تم استعراض المجهودات المبذولة للتنسيق لتنفيذ المشروعات حيث تقوم شركة شنايدر بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات كمرحلة أولى ويمكن زيادتها لتصل إلى حوالي 25 ميجاوات، وذلك من خلال برنامج تعريفة التغذية، استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارة الكهرباء والمحافظة بتاريخ 27 أبريل الماضي.
وقدمت شركة شنايدر مقترحا لإنارة إحدى القرى البدوية بمحافظة جنوب سيناء، تمشيا مع الخدمة المجتمعية التي يقدمها المستثمرون، وأشاد مسئولو الشركة بالمجهودات التي تتم والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين لتنفيذ المشروعات.
وقد تم أيضا استعراض العقبات التي تواجه مشروع الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلوفولت بالمدينة الشبابية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وطالب المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للربط مع الشبكة.
ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالي جنوب سيناء والمستثمرين بها.
جاء الإجتماع في إطار حرص قطاع الكهرباء على وصول الكهرباء لجميع المناطق بالجمهورية ودعم وتشجيع الإستثمار على أرض سيناء.
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