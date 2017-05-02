 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 12:35 مساءً
روابط سريعة
هولندا تعتقل مشتبها بصلته بحركة الشباب الصومالية
عماصر من الشرطة الهولندية

هولندا تعتقل مشتبها بصلته بحركة الشباب الصومالية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:35 م
متابعات

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل هولندي من أصول صومالية للاشتباه بصلته بحركة الشباب الصومالية الإرهابية.

وذكر مكتب الادعاء الوطني في بيان أن المشتبه (22 عاما) جرى احتجازه الأربعاء الماضي في بلدة سينت أودنرود جنوبي البلاد استنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات العامة والأمن في هولندا، وفق “أسوشيتد برس”.

وأضاف الادعاء أن الرجل الذي لم تكشف هويته يشتبه في أنه لعب دورا نشطا منذ العام الماضي مع حركة الشباب جنوبي الصومال.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام ويم دي بروين إنه من المقرر أن يمثل المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق الأربعاء في روتردام.

ويريد الادعاء من القاضي تمديد اعتقال المشتبه فيه بينما تستمر التحقيقات في أنشطته.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3