أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل هولندي من أصول صومالية للاشتباه بصلته بحركة الشباب الصومالية الإرهابية.

وذكر مكتب الادعاء الوطني في بيان أن المشتبه (22 عاما) جرى احتجازه الأربعاء الماضي في بلدة سينت أودنرود جنوبي البلاد استنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات العامة والأمن في هولندا، وفق “أسوشيتد برس”.

وأضاف الادعاء أن الرجل الذي لم تكشف هويته يشتبه في أنه لعب دورا نشطا منذ العام الماضي مع حركة الشباب جنوبي الصومال.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام ويم دي بروين إنه من المقرر أن يمثل المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق الأربعاء في روتردام.

ويريد الادعاء من القاضي تمديد اعتقال المشتبه فيه بينما تستمر التحقيقات في أنشطته.