ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد

سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...