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الثلاثاء 2 مايو 2017 12:34 مساءً
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ننشر عقوبات البدري وعاشور ومعوض في أزمة الإنتاج!
عامر حسين

ننشر عقوبات البدري وعاشور ومعوض في أزمة الإنتاج!

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:33 م

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام البدري المدير الفني للأهلي، مباراتين وحسام عاشور 4 مباريات وسيد معوض 8 مباريات.

وجاءت هذه القرارات، بسبب الأحداث التي وقعت من الثلاثي خلال مباراة الأهلي والانتاج الحربي الأخيرة في الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.

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