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الثلاثاء 2 مايو 2017 12:32 مساءً
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حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
المستشار نبيل صادق النائب العام

حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:31 م

أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم أمس بتهمة تقديم وتلقي رشوة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول أسامة مالك رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير أنه قدم رشوة لموظف عام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته للمتهم الثالث ضابط الشرطة بوساطة المتهم الثاني مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض مقابل الحصول على تصاريح أمنية بالموافقة على إقامة معرض “لومارشيه للأثاث”.

تمت مواجهة المتهمين أمام النيابة بالتهم المنسوبة إليهم، وكذلك التحريات والمعلومات التي أوردتها الجهات الأمنية في محضري الضبط والتحريات قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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