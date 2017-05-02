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الثلاثاء 2 مايو 2017 12:35 مساءً
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قافلة عسكرية روسية توزع مساعدات إنسانية على اللاجئين في عفرين بسوريا

قافلة عسكرية روسية توزع مساعدات إنسانية على اللاجئين في عفرين بسوريا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:34 م

أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن قافلة عسكرية روسية وزعت شحنة من المساعدات الإنسانية في مخيم للاجئين في عفرين على الحدود مع تركيا.

وأشارت القناة إلى أن قوات الجيش السوري قدمت الدعم اللازم للقافلة الروسية، حيث أطلع العسكريون السوريون نظراءهم الروس على الوضع في عفرين بشمال غرب سوريا ومحيطها، لافتين إلى استمرار تدريب الشباب بين سكان المدينة لمساعدة الجيش وحراسة عفرين من المسلحين المنتشرين في جماعات متناحرة في محيطها.

وكانت مصادر كردية قد قالت - في وقت سابق: “إن القوات الروسية دخلت المنطقة لوقف التصعيد العسكري التركي”، فيما أفادت مصادر سورية بأن قوات “سوريا الديمقراطية” الكردية المعارضة، رفعت العلم السوري على مبنى عسكري في قرية مرعناز التابعة لمنطقة عفرين بعد تحريرها من تنظيم “داعش”.

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