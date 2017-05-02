انتقد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان غياب الوزراء عن اجتماع لجنة الإعلام بشأن إهمال الحكومة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغياب خطة لتطويره وتطوير إمكانياته باعتباره قضية أمن قومي.

وأكد بكري في كلمته أمام اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، أن ماسبيرو قضية أمن قومي مشيرا إلى أنه:« هناك برنامج يقدم علي احدي الفضائيات تقدمه إحدى الفنانات تكلفته 80 مليون في حين أن مبنى إتحاد الإذاعة والتلفزيون يحتاج إلى تطوير».

وتساءل النائب، قائلا:” لماذا تتخذ الدولة هذا الموقف من ماسبيرو وتصنع إعلاما بديلا، ونترك ماسبيرو بتاريخه الوطني عرضه للرياح»، لافتا أن الوزراء لا يهتمون بالحضور لمناقشة طلبه حول ماسبيرو الذي تقدمت به منذ أربع شهور.

كما شهد الاجتماع انسحاب النائب جلال عورة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب اعتراضا علي عدم حضور الوزراء المعنيين - وزارتي المالية والتخطيط-.