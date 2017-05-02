قال الفنان “عباس أبو الحسن” المعروف بـ”الجزار”، إن هناك ضرورة مُلحة لإعادة النظر في منظومة الكمائن داخل المدن، وإلا ستظل تلك الحوادث المؤسفة تحدث دون أي تدارك أمني، على حد تعبيره.

وذكر “أبو الحسن” أسباب سهولة استهداف الكمائن داخل المدن في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا:

1- كون الكمين يحدث يوميًا في نفس الأوقات بنفس القوة يجعل القوة في وضع الفريسة الثابتة المستهدفة.

2- تعريف مصطلح كمين هو فعل فجائي مُباغت وغير متوقع، يتنافي تمامًا مع فكرة الثبات الزماني والمكاني.

3- وقوف أي قوة في كمين أو لجنة فحص لساعات طويلة يومًا من بعد يوم، من الطبيعي أن يؤدي إلى ألفة حتمية مع الموقع وجغرافيته، فيُحدث حالة من التراخي والتسيب والإحساس بالأمان بين أفراد القوة، وسوف يجذب الأصدقاء والمعارف في التوقف والسمر مع أصدقائهم الباشوات.

4- من يقوم فعليًا بتفحص رخص جميع السيارات هو أمين شرطة أو مساعد أو رقيب، بينما الضابط يجلس في سيارته أو على مقربة من الكمين غير منتبه، فرجل مسلح بمفرده يستطيع القضاء على الكمين كله قبل أن ينتبهوا لما يحدث.

5- من الخطأ الفادح دمج لجنة لفحص الرخص الخاصة ورخص التسيير والأمن والمتانة والزجاج الفيميه لتوقيع الغرامات، وما بين الكمين الأمني الذي يترصد العناصر الإرهابية، فأنت كالذي تقود دبابة في معركة وتلعب سودوكو في نفس اللحظة.

6-ما يسمى بالكمائن الشرطية في الدول المتقدمة غرضها الوحيد هو قطع الطريق على مجرم هارب في حالة فرار في منطقة جغرافية محددة، وتكون القوة كبيرة ومدربة ومسلحة وفِي حالة تأهب قصوى تمكنها من التعامل مع كل الأخطار المحتملة، ولا يوجد شيء اسمه كمين متكرر أو كمين لضبط أي حاجة نلاقيها، لأنك إن استوقفت كل السيارات فسوف تصادف قاتلك حتمًا، هي فقط مسألة وقت وحظ.

واختتم الفنان تدوينته بـ: “دون إعادة النظر الجذري في غرض الكمائن وجدواها وكفاءة وطريقة إدارة ما يسمي بالكمين، سيظل يسقط عشرات من أبناء الشرطة قتلى دون حتى أن يدركوا ما أصابهم أو توفرت لهم فرصة عادلة للدفاع عن حياتهم.. فوقوا بقى”.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم، الثلاثاء، عن مقتل ضابطين، هما النقيب محمد عادل وهبة السيد، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، بالإضافة إلى إصابة خمسة أفراد آخرين من الجهاز، بعد هجوم عناصر مسلحة على القول الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة المتقاطع مع الطريق الدائري بمدينة نصر.