وقعت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والسفير الياباني لدى القاهرة تاكيهيرو كاجاوا، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بحصول مصر على قرض ميسر بقيمة 90 مليون دولار في إطار اتفاقية (الشراكة التعليمية المصرية اليابانية: مشروع تنمية الموارد البشرية)، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

وتنص اتفاقية الشراكة، التي تم التوصل إليها بين الجانبين المصري والياباني خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي، على أن تقدم الحكومة اليابانية كافة أشكال الدعم لمختلف مراحل التعليم في مصر سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، فيما يساعد القرض الميسر على تدريب أكبر عدد من الطلاب والباحثين المصريين في اليابان والحصول على درجات علمية مختلفة.

وقالت نصر إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمار، وسيتم عقد المزيد من الاتفاقات في مجال التعليم بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العنصر البشري، كما يولي له الرئيس السيسي اهتماما خاصا.

وأضافت إن الاتفاقية تدعم فئة الشباب في المقام الأول حيث تعزز التواصل بينهم وبين العالم الخارجي، لافتة إلى أن تنمية المهارات تعد عنصرا أساسيا من العناصر التي تستهدفها الحكومة المصرية من هذه الاتفاقية مع الجانب الياباني.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالتعاون مع اليابان في مجال بأهمية التعليم، موضحا أن اليابان لديها قدرات هائلة في مجال الحاضنات التكنولوجية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة به ونقله إلى مصر.

وقال عبد الغفار” إن النموذج التعليمي في اليابان هو الأقرب للمجتمع المصري، وهو ما كشفت عنه زيارة الرئيس السيسي لليابان العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد أول بعثة من الباحثين بحيث تكون مستعدة للسفر إلى اليابان في غضون شهرين”.

وأضاف” إن الاتفاقية تشمل إلى جانب البعثات بناء القدرات للطالب والباحث المصري، واكتساب الخبرة في المجالين التربوي والصحي للأطفال بشكل خاص، وتطوير مهارات العاملين في مجال التعليم بما يخدم استراتيجية مصر للتنمية 2030”.

من جهته، أعرب السفير الياباني بالقاهرة عن سعادته للتعاون بين اليابان ومصر في مجال التعليم، قائلا إن الاتفاقية تسمح ل2500 طالب ومدرس مصري بالسفر إلى اليابان والحصول على التدريبات والمهارات المختلفة بالإضافة إلى حصولهم على درجات علمية في المجالات المختلفة.

وأشاد السفير باهتمام مصر بالتعليم، مؤكدا أنه يعد أساس تقدم الدول وعنصر رئيس من عناصر التنمية الاقتصادية.

