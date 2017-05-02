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اجتماع مغلق بين رئيس البرلمان و3 وزراء
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

اجتماع مغلق بين رئيس البرلمان و3 وزراء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:24 م

بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا مع وزراء “المالية - الاستثمار - شئون مجلس النواب”؛ لمناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الاستثمار.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون، بعد انتهاء لجنة الشئون الاقتصادية من الصياغة النهائية.

وحسمت اللجنة في آخر اجتماعاتها أمس الأول، المواد الخلافية الخاصة بمشروع القانون، والتي تركزت في الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

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