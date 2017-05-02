بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا مع وزراء “المالية - الاستثمار - شئون مجلس النواب”؛ لمناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الاستثمار.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون، بعد انتهاء لجنة الشئون الاقتصادية من الصياغة النهائية.

وحسمت اللجنة في آخر اجتماعاتها أمس الأول، المواد الخلافية الخاصة بمشروع القانون، والتي تركزت في الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في مشروع القانون المقدم من الحكومة.