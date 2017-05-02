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الحرص على مضمضة الفم بالماء حتى تتخلص من السكر
اسنان

الحرص على مضمضة الفم بالماء حتى تتخلص من السكر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:20 م

نصح طبيب الأسنان الفرنسي بيير بوناسين من جامعة باريس، بضرورة مضمضة الفم طول اليوم بالماء للتخلص من السكريات التى تتراكم على الأسنان من فضلات الطعام.

وأكد الطبيب الفرنسي ضرورة مضمضة الفم بعد احتساء القهوة أو الشاي لاستبعاد الصبغة الملونة كما أكد ضرورة تنظيف الأسنان فى الصباح والمساء حتى يتم الحفاظ عليها.

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