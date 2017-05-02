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عصير أوراق "البتولا" المغلي لغسل الكلى وتطهيرها من كل الملوثات
عصير ليمون

عصير أوراق "البتولا" المغلي لغسل الكلى وتطهيرها من كل الملوثات

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:18 م

أشارت خبيرة التغذية الفرنسية آن كلير ميريت بجامعة باريس، إلى أن تناول عصير أوراق نبات البتولا فى الصباح قبل تناول الإفطار يساعد فى عملية تطهير الجسم وغسل الكلى، وتحويل المادة العضوية إلى أبسط أشكالها غير العضوية وذلك يوميا ولمدة ثلاثة أسابيع.

ونصحت الخبيرة ان تكون وجبة الإفطار مكونة من فاكهة الموسم وشاي، أما وجبة الغداء فتشمل عصير الخضروات الطازجة أو خضروات يتم طهيها على البخار أو بالماء يصاحبها نوع من البروتينات مثل البيض او اللحم البيضاء او السردين او سمك الماكريل أو نشويات مثل الأرز والبطاطس والبعد عن المنتجات السكرية التى تؤدى إلى اضطراب فى عملية الهضم، أما العشاء فتركز على الخضروات مع بروتين نباتي، ويفضل اتباع الرجيم النباتي مره واحدة فى الأسبوع.

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