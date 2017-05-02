 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 12:31 مساءً
روابط سريعة
المشي والتحدث مع النفس أحدث وسيلة لإعادة التركيز واستعادة الثقة بالنفس
رياضة المشي

المشي والتحدث مع النفس أحدث وسيلة لإعادة التركيز واستعادة الثقة بالنفس

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:15 م

أفادت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة نيويورك، بأن المشي والتحدث مع النفس يساعد على إعادة التركيز واستعادة الثقة بالنفس.

وأشارت الدراسة إلى أن التنزه بمفردك دون اصطحاب هاتفك الذكى، هى فرصة مثالية لتجديد الصداقة والمودة مع النفس بعيدا عن كل مضايقات الحياة اليومية، فأثناء المشي فى الهواء الطلق تجد الأفكار تتطاير وتحاول أن تتجمع بسهولة دون بذل أي جهد وأن هذه الحركات تساعدك على تنشيط نفسك والتوصل إلى الحيوية التى تساعدك على استئناف الحياة مره أخرى كما أن نظرتك للحياة تتغير كثيرا عنها قبل المشي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3