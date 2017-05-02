تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”.

ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي انتقاد له حول هذا الموضوع خاصة انه يشارك في رمضان المقبل ب5 مسلسلات ، قائلا إن “هذا الأمر ليس جديدا على الفنانين في شهر رمضان طالما أن الأدوار في هذه الأعمال لم تؤثر على بعضها”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وينافس عبد الله في رمضان المقبل بمسلسلات “إزاي الصحة”، و”وضع أمني” ، و”لمعي القط”، وكضيف شرف في مسلسلي “طاقة نور” و”هربانة منها”.

ويقدم عبد الله في أعماله شخصيات متنوعة يناقش فيها قضايا اجتماعية وسياسية هامة في إطار كوميدي.

وتعود عايدة رياض بعد غياب إلى المشاركة في ماراثون رمضان المقبل بـ 5 أعمال درامية ، مرجعة كثرة أعمالها إلى ” النصيب” ، متمنية النجاح في كل شخصية تقدمها .

وقالت إنها وجدت لديها القدرة على المشاركة في هذا الكم من الأعمال خاصة بعد ابتعادها عن الماراثون السنوي على مدار عدة سنوات، مؤكدة أنه لا عيب في ذلك طالما نجحت في التنسيق بينها والأدوار تناسبها .

وتنافس رياض في رمضان بمسلسلات “هربانة منها” مع ياسمين عبد العزيز ، و”الحساب يجمع” مع يسرا ، و”الطوفان” مع ماجد المصري ، و”حلاوة الدنيا” مع هند صبري ، و”طاقة نور” مع هاني سلامة.

وتستغرب آيتن عامر الانتقادات الموجهة إليها بسبب مشاركتها في بطولة 3 مسلسلات في رمضان رغم أن هذه الأعمال لم تعرض ، قائلة “عند عرض المسلسلات على التليفزيون سيكتشف المنتقدون أن دوري في كل عمل يختلف تماماً وكلياً عن الأدوار الأخرى”.

وتظهر آيتن في رمضان بـ 3 شخصيات مختلفة، حيث تجسد شخصية كوميدية في مسلسل “إزاي الصحة” ، ومذيعة توك شو في “فوبيا”، وشقيقة أختها وفاء عامر في “الطوفان” .

من جانبها، نفت ريم مصطفى أن تكون مشاركتها في 3 أعمال تليفزيونية دفعة واحدة خلال رمضان المقبل بغرض الانتشار، قائلة :” لا أحب فكرة الانتشار من الأساس، وفكرت في هذا الشأن، ولا أريد أن يقال عني منتشرة”.

وأضافت :” لا أحب كل ما شخص يفتح التليفزيون يشاهدني ، ولكن ظروفي لم تتسق معي على هذا المبدأ حتى الآن”.

وتطل ريم مصطفى على جمهورها خلال رمضان المقبل بأكثر من شخصية ، حيث تجسد دور ممثلة مع مصطفى شبعان “في اللهم أني صائم ” وحبيبة أمير كرارة المتمردة في “كلبش” وزوجة عمرو يوسف الشريرة في “عشم إبليس” .

ولا تقتصر المشاركات المتعددة في رمضان على هؤلاء الفنانين فقط ، وهناك آخرون أمثال محمود عبد المغني وبيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد .

ويحذر بعض النقاد من أن تكرار الممثل أو الممثلة في أكثر من عمل تليفزيوني يصيبه بحالة من التشتت ويحرقه خاصة إذا تناقضت أدواره في هذه المسلسلات.

ودعت الناقدة خيرية البشلاوي الفنان إلى التركيز على عمل واحد يتقنه بشكل يؤثر في الجمهور عن تقديمه لأكثر من مسلسل لا يضيف إليه أو إلى تاريخه الفني أي جديد، مؤكدة أن ذلك يصيب كل من الفنان والمشاهد سويا بحالة من التشتت.

وتقول “رغم ذلك فأن الظهور المتكرر في الأعمال الفنية لا يقلل من الفنان إذا كان موهوبا وبالتالي لا يمل منه جمهوره”.