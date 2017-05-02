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ألمانيا: زيارة ميركل لروسيا تركز علي الصراعات بشرق أوكرانيا وسوريا
ميركل وبوتين

ألمانيا: زيارة ميركل لروسيا تركز علي الصراعات بشرق أوكرانيا وسوريا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:21 م
أ ش أ

صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مدينة سوتشي الساحلية الروسية، لبحث الاستعدادات لقمة مجموعة الـ20، المزمع عقدها في يوليو القادم بمدينه هامبورج الألمانية.

وأضاف زايبرت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن زيارة ميركل إلى روسيا، هي الثانية التي تجريها المستشارة الألمانية منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، مشيرا إلي أن الزيارة ستركز على الصراعات في شرق أوكرانيا وسوريا، فضلا عن ملف ضم شبه جزيرة القرم والمشاركة الروسية في الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.

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