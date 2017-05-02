إذا كنت تشعر بالظلم من عدم دعم رئيسك لجهودك في العمل، فربما يكون هذا الأمر سببا في سعادتك مستقبلا.

فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن التعامل مع الإجهاد العاطفي في العمل يمكن أن يعزز فعليا من سعادتك على المدى الطويل.

وقد تحدثت دراسات سابقة عن التبعات الضارة للاجهاد العاطفي مثل ضعف الأداء والاكتئاب، لكن هذه الدراسة يعتقد أنها ستكون الأولى التي تبحث كيف يمكن عكس العلاقة السلبية بين الاجهاد العاطفي والسعادة.

وركز الباحثون من جامعة إيست أنجليا على كيف يشعر العاملون بدعم مدرائهم لهم وتأثير ذلك في إيجاد سبل للتعامل مع ضغوط العمل.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشعور بدعم المدراء في العمل يمكن أن يساعد الموظف في الوقاية من الاجهاد العاطفي، لكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون ضارا إذا أخذ من قدرة الشخص على مواجهة التوتر والضغوط بمفرده.

و تشير الدراسة الى ان وضع خطة خاصة بك للتعامل مع ضغوط العمل، والبحث عن معلومات لإثراء هذه الخطة دوما، يمكن أن يساعد في تعزيز السعادة والتعامل مع الإجهاد العاطفي على المدى الطويل.

و يقترح الباحثون أيضا أن يتدرب المدراء على التمييز ما بين منع موظفيهم من التعرض للإجهاد العاطفي ودعم جهود الموظفين للتكيف مع هذا الإجهاد بمفردهم.