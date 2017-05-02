ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، الثلاثاء، القبض على «مستريح جديد» استولى على 2 مليون جنيه من 14 شخصًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة العطور مقابل نسبة ربح سنوية قدرها 40 %، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة، ثم انقطع وتهرب منهم.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المدعو (ا. ال. ال)، 62 سنة، رئيس قسم الصيانة بشركة للأدوات الصحية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعدد 13 آخرين بقيام المدعو (هـ. ف. ع)، 33 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 2 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة العطور مقابل نسبة ربح سنوية قدرها 40 %، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة، ثم انقطع وتهرب منهم.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين (جار تحديدهم)، متخذًا من مقر شركته الكائنة بمنطقة العصافرة، دائرة قسم ثان المنتزه، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ومقراً للدعاية والإعلان عن نشاطه في توظيف الأموال، ومقابلة عملائه، لإقناعهم بجدية مشروعه وخبرته في توزيع العطور على العديد من المحال داخل وخارج المحافظة، ما يعود عليهم من أرباح عالية، ما يبث الثقة والطمأنينة لديهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة.