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شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "30 يوم"
اسر ياسين

شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "30 يوم"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:13 م

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 30 يوم البرومو الرسمى للمسلسل .

من المعروف أن المسلسل من الدراما النفسية ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان القادم، حيث يشارك فى بطولته اسر ياسين وباسل الخياط ووليد فواز وإنجى المقدم و نجلاء بدر ونورهان وسلوى محمد على واخراج حسام على .



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