طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 30 يوم البرومو الرسمى للمسلسل .

من المعروف أن المسلسل من الدراما النفسية ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان القادم، حيث يشارك فى بطولته اسر ياسين وباسل الخياط ووليد فواز وإنجى المقدم و نجلاء بدر ونورهان وسلوى محمد على واخراج حسام على .