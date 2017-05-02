شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "30 يوم"الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:13 م
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 30 يوم البرومو الرسمى للمسلسل .
من المعروف أن المسلسل من الدراما النفسية ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان القادم، حيث يشارك فى بطولته اسر ياسين وباسل الخياط ووليد فواز وإنجى المقدم و نجلاء بدر ونورهان وسلوى محمد على واخراج حسام على .
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