ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في البرتغال في أبريل الفائت للشهر الثامن على التوالي ووصل حاليا إلى أعلى معدل له في السنوات 20 الأخيرة، فيما يواصل مؤشر المناخ الاقتصادي صعوده أيضا.

وقال المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء إن مؤشر ثقة المستهلك يواصل ارتفاعه منذ سبتمبر الماضي وهو الآن في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1997 وذلك نتيجة للإسهامات الإيجابية من جميع العناصر وبخاصة الانخفاض في معدل البطالة وتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأفادت الأرقام الصادرة عن المعهد، وفقا لصحيفة “ذا بورتوجال نيوز”، بأن مؤشر المناخ الاقتصادي يواصل صعوده منذ يناير عقب ثلاثة شهور من الانخفاض.