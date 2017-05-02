«الإسكان»: سداد القسط الأول لشقق النقابات يونيو المقبلالثلاثاء، 2 مايو 2017 12:26 م
أعلنت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، سداد الحاجزين لشقق محور النقابات القسط الأول من الأقساط ربع السنوية والبالغ قيمته 4 آلاف جنيه مصري لذوي الدخول المنخفضة، و10 آلاف جنيه لفئات الدخل الأعلى، بداية من الأول من يونيو حتى نهاية الشهر.
وأضافت أن بنك “التعمير والإسكان” سيقوم بإرسال رسائل نصية للحاجزين المنطبق عليهم الشروط بكل من محور ذوي الدخول المنخفضة، ومحور فئات الدخل الأعلى، والمتقدمين على الوحدات تسليم خلال عام بكل من مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العلمين الجديدة، تتضمن رقم الدفع.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن بنك “التعمير والإسكان” سيقوم بنشر إعلان تفصيلي لحاجزى محور فئات الدخل الأعلى “الإسكان الاجتماعى المتميز”، ومحور النقابات، في الصحف خلال الأيام المقبلة.
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