نجا قائد عسكري، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال، بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة “مأرب” شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المقدم “يحيى الجربي”، رئيس عمليات الشرطة العسكرية بمأرب، نجا من محاولة اغتيال، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارته، بحسب الأناضول.

ولفتت إلى أن العبوة زرعت تحت سيارة “الجربي”، أمام بيته الواقع خلف المستشفى العسكري بمدينة مأرب، وانفجرت دون أن يكون على متن السيارة.

وأسفر الانفجار عن إصابة طفلين كانا في المكان، وفق المصادر ذاتها.

وتتخذ القوات الحكومية من المحافظة مقراً لقيادتها، ومنطلقاً لعملياتها العسكرية ضد “الحوثيين”.

ومنذ 26 مارس 2015، تشهد البلاد عمليات عسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تلك العمليات جاءت استجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة “الحوثي/صالح” على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح في سبتمبر 2014.