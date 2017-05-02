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"قضاة الإسكندرية": إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية
نادي قضاة المنيا

"قضاة الإسكندرية": إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:31 م
وكالات

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية اجتمعوا بالأمس وتم بحث دواعي إصدار القانون 13 لعام 2017.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأييد ما قام به من نادي قضاة مصر من جهد لمواجهة محاولات التعدي على استقلال القضاء في مصر.

وأضاف أنه تم رفض مقترح استقالة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القانون مع إرجاء الجمعية العمومية المقرر لها 5 مايو لأجل يحدد فيما بعد وهي فرصة لإعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية.

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