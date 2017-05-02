شهدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون لخدمات الأرشفة الإلكترونية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محمد خضير، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع برئاسة عبد المحسن عبد الصادق إسماعيل، وذلك في مقر الوزارة.

وصرحت نصر بأن هذا البروتوكول جاء في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار على تيسير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وممثليهم من خلال ميكنة الخدمات في إطار خطة الوزارة للانتهاء من تطوير صالة التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار وتوجيه الوزارة على أن تكون الأولوية لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ودفع عجلة الاستثمار للأمام.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ الأرشفة الإلكترونية للوثائق التي يتم تداولها كافة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين وتشجيعهم، فتعد الهيئة العربية​ للتصنيع من أكبر المؤسسات الصناعية المصرية والعاملة في مجال الصناعات الهندسية وتقوم المصانع والشركات التابعة لها بتصميم وتصنيع وتوريد وتشغيل وتنفيذ المشروعات الرئيسية التي تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للاستثمار.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة قررت التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظرا لأنها نفذت العديد من المشروعات الرئيسية مع الجهات الحكومية وتمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية وخبرات فنية متميزة في المجالات المتعددة والبرمجيات والحلول العلمية المتطورة، بالإضافة إلى حصول مصنع الإلكترونيات ووحداته الإنتاجية على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية.