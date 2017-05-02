كشف الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هوية مرتكب الهجوم على طلاب في جامعة “تكساس”، جنوبي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المهاجم طالب بالجامعة ذاتها يدعى كيندركس وايت.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن رئيس شرطة الحرم الجامعي، ديفيد كارتر، إن وايت - 21 عاماً - نفذ الهجوم، الإثنين، بسكين صيد كبير.

وأضاف أن المهاجم طعن 4 شباب، 3 منهم من ذوي البشرة البيضاء، والرابع من ذي الأصول آسيوية.

وأسفر الهجوم على جامعة “تكساس” عن مقتل طالب وإصابة 3 بجروح خطرة.

وعبر حسابها على “تويتر”، أبلغت جامعة “تكساس” بإلغاء جميع المحاضرات المقررة بالجامعة، اليوم الثلاثاء، وأعلنت انتهاء حالة الإنذار بالقول: “ليس هناك أي تهديد لمن في الحرم الجامعي”.