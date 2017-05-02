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تركيا تُقيم ايجابيا اقتراحات روسيا الخاصة بالأزمة السورية
وزارة الخارجية التركية

تركيا تُقيم ايجابيا اقتراحات روسيا الخاصة بالأزمة السورية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:01 ص
أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أن تركيا تُقيم إيجابيا اقتراحات روسيا الخاصة بمناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا وتأمل بتنفيذها .

ونقلت “سبوتنيك” عن نائب مدير قسم الشئون السورية في الخارجبة التركية، مصطفى يورلاكول، قوله :” إن الاقتراحات الروسية حول مناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا سيتم مناقشتها خلال لقاء الرئيسين الروسي والتركي غدا في سوتشي جنوب روسيا” .

وأضاف المسئول التركي : “لقد استلمنا هذه الاقتراحات بشكل رسمي، وستكون موضوعا للمناقشات في استانا وفي سوتشي، خلال لقاء الرئيسين يوم 3 مايو”، وقال ” إن أنقرة تُقيم هذه الاقتراحات بشكل إيجابي”.

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