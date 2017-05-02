رد نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبدالتواب، على اتهامات تورط الوزارة، في أزمة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال عبدالتواب، في مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، إن المحليات هي المسؤولة عن استصدار قرارات إزالة بدون الرجوع إلى النيابة، لافتاً إلى أن وظيفة مشرف الزراعة هي الإبلاغ عن المخالفة فقط.

وشدد نائب وزير الزراعة، على أن المشكلة تتمثل في عدم صلاحية الأراضي للزراعة، بعد إزالة المباني.

وكشف عبدالتواب، عن أن معظم مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مدونة في المحاكم على كونها مخالفة شروط ترخيص، وليست بناء مخالف؛ وبالتاي فهي ليست أزمة وزارة الزراعة.