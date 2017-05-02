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الثلاثاء 2 مايو 2017 11:03 صباحاً
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هل تورطت «الزراعة» في التعديات على الأراضي؟!
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

هل تورطت «الزراعة» في التعديات على الأراضي؟!

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:03 ص

رد نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبدالتواب، على اتهامات تورط الوزارة، في أزمة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال عبدالتواب، في مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، إن المحليات هي المسؤولة عن استصدار قرارات إزالة بدون الرجوع إلى النيابة، لافتاً إلى أن وظيفة مشرف الزراعة هي الإبلاغ عن المخالفة فقط.

وشدد نائب وزير الزراعة، على أن المشكلة تتمثل في عدم صلاحية الأراضي للزراعة، بعد إزالة المباني.

وكشف عبدالتواب، عن أن معظم مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مدونة في المحاكم على كونها مخالفة شروط ترخيص، وليست بناء مخالف؛ وبالتاي فهي ليست أزمة وزارة الزراعة.

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