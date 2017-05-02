رفض أحد مساعدي مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية انتقادات لاستخدامها عبارات نقلتها مباشرة من كلمة لمنافسها السابق المحافظ فرانسوا فيون خلال كلمة لأنصارها في عيد العمال.

وقال فلوريان فيليبوت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تتزعمه لوبان إن الحزب “يقر تماما” بحقيقة أن الكلمة تشبه كلمة ألقاها فيون قبل شهر وسخر معارضوها من أوجه الشبه هذه على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الليل.

وقال فيليبوت لإذاعة راديو كلاسيك إن كلمة لوبان كانت “إشارة للموافقة” على كلمة فيون السابقة من أجل “فتح حوار حقيقي” بشأن الهوية الفرنسية.

وسلطت الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام الضوء على أوجه الشبه بين كلمة لوبان أمام تجمع حاشد في عيد العمال وكلمة ألقاها فيون في 15 أبريل نيسان قبل أن يمنى بالهزيمة في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفي كلمتها لأنصارها يوم الاثنين تحدثت لوبان، التي تواجه المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من مايو أيار، عن تاريخ فرنسا الطويل الذي يبعث على الفخر وجذور البلاد في غرب أوروبا.

وذكرت لوبان “حدود فرنسا البحرية الثلاثة مع القنال الإنجليزي وبحر الشمال والأطلسي”. واستخدم فيون نفس العبارة في 15 أبريل نيسان.

ووصفت لوبان أيضا حدود فرنسا وعلاقاتها مع “الشقيقة إيطاليا” وهي عبارة استخدمها أيضا فيون في كلمة 15 أبريل نيسان.