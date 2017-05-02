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"المرور": كثافات مرورية بالاوتوستراد والدائري
الازدحام المروري في بوخارست

"المرور": كثافات مرورية بالاوتوستراد والدائري

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:58 ص
محيط

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك أحجام حركة مرتفعة في أغلب الطرق والمحاور ومناطق كوبري اكتوبر اعلى رمسيس والمالية والوصلة المعلقة بها كثافة، بالإضافة إلى أن الدائري ومناطق الاوتوستراد القادم من الجيزة اتجاه القاهرة .

وأوضح خلال لقاء ببرنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن الطريق الدائري يشهد كثافات مرورية عن نفق السلام متأثرا بمنطقة موقف العاشر.

وأشار إلى أنه تم الإخطار بسقوط جزء من حمولة سيارة نقل عند منطقة المريوطية، أدت إلى تعطل الحركة لبعض الوقت ولكن تم تسيير الحركة.

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