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المفتي عن منفذي هجوم «مدينة نصر»: الله لن يصلح أعمالهم
المفتي شوقي علام

المفتي عن منفذي هجوم «مدينة نصر»: الله لن يصلح أعمالهم

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:48 ص

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت كمين الدائري بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ مما أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة، وإصابة 5 مجندين.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لزعزعة الأمن والاستقرار عبر استهداف قوات الأمن، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرضت لها تلك الجماعات الإجرامية.

وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين مفسدون في الأرض؛ لذا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، ولن يصلح أعمالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين الخائنين.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

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