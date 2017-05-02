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الاستخبارات السويسرية تحذر من هجمات إرهابية في أوروبا
علم سويسرا

الاستخبارات السويسرية تحذر من هجمات إرهابية في أوروبا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:45 ص
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حذرت وكالة الاستخبارات السويسرية من هجمات إرهابية متكررة في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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