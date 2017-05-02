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وزير الخارجية الألماني يزور الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا
وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل

وزير الخارجية الألماني يزور الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:41 ص
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يزور وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا في إطار جولته الأفريقية التي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي جابرييل في أديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لإجراء محادثات بشأن تنمية القارة السمراء، ومن المخطط أيضًا أن يجري جابرييل محادثات مع مسئولين في الحكومة الإثيوبية وممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني.

وكان جابرييل زار الصومال أمس الاثنين، وتعهد بتقديم مساعدات تقدر بملايين اليورو للبلد المهدد بكارثة مجاعة جراء الجفاف، وقال: “الجفاف في هذا البلد يهدد بأن يتحول إلى كارثة إنسانية”.

وأشار جابرييل إلى أن ألمانيا وفرت من قبل مساعدات تقدر بنحو 70 مليون يورو للصومال، وقال: “إننا مستعدون لمضاعفتها على الأقل”.

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