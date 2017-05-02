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في ذكرى ميلاده.. «الكاف» يحتفل بالعميد أحمد حسن
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في ذكرى ميلاده.. «الكاف» يحتفل بالعميد أحمد حسن

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:41 ص

احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” بعيد ميلاد نجم منتخب مصر السابق العميد أحمد حسن، الذى أتم اليوم 42 عاما.

وكتب الحساب الرسمى للكاف عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد للأسطورة المصرية أحمد حسن”.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين فى تاريخ مصر، حيث نجح فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة فى تركيا وبلجيكا.

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