احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” بعيد ميلاد نجم منتخب مصر السابق العميد أحمد حسن، الذى أتم اليوم 42 عاما.

وكتب الحساب الرسمى للكاف عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد للأسطورة المصرية أحمد حسن”.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين فى تاريخ مصر، حيث نجح فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة فى تركيا وبلجيكا.