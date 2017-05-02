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مجلس اللوردات البريطاني يوصي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
علم فلسطين

مجلس اللوردات البريطاني يوصي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:39 ص
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أوصت لجنة الخارجية التابعة لمجلس اللوردات البريطاني، بدراسة إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بهدف تأكيد التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن هذه التوصية وردت ضمن تقرير يتناول عدة مواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية البريطانية.

وجاء في هذا التقرير أنه يجدر ببريطانيا أن تنأى بنفسها عن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ أن مواقف هذه الإدارة تقوض الوضع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوصى تقرير مجلس اللوردات بتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية فيما يتعلق بالسياسة تجاه الشرق الأوسط لضمان صمود الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

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