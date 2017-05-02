صناع "طاقة نور" يؤجلون تصوير الحلقة الأخيرة حرصا على المفاجأةالثلاثاء، 2 مايو 2017 11:01 ص
حرصا على عنصر المفاجأة في العمل، فضل صناع مسلسل “طاقة نور”، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، تأجيل تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة.
وانتهى المؤلف حسان دهشان من كتابة الحلقة الأخيرة بالفعل، غير أنه بحث مع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، إرجاء التصوير لحين حلول شهر رمضان المبارك، للحفاظ على أكبر قدر من السرية، خاصة وأن تصويرها حالياً في هذا الوقت المبكر قد يزيد من فرص تسريب الأحداث.
ويعتبر مسلسل “طاقة نور”، من أكثر الأعمال في معدلات التصوير، حيث انتهى مخرجه بالفعل من تصوير نحو 70% من أحداثه، على الرغم من صعوبة المشاهد وبعضها تصوير خارجي في الشوارع، ويجمع العديد من مشاهد الأكشن.
ويستعد فريق العمل للسفر إلي الإسكندرية والساحل الشمالي لتصوير بعض المشاهد، ويرجح الانتهاء منها خلال أسبوع واحد.
وتدور أحداث المسلسل حول التغيرات الأخلاقية، التي طرأت على المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وظهور شخصيات على الساحة متمثلة في نماذج سيئة تسعى لنشر العنف في المجتمع، فضلاً عن تسليط الضوء على بعض تحولات المجتمع للأسوأ.
“طاقة نور” بطولة هاني سلامة، صلاح عبد الله، ميس حمدان، حنان مطاوع، وليد فواز، إيهاب فهمى، عايدة رياض، أشرف عبد الغفور، صفاء جلال، هيدى كرم، محمد أبو الوفا، وأحمد حلاوة.
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT