حرصا على عنصر المفاجأة في العمل، فضل صناع مسلسل “طاقة نور”، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، تأجيل تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة.

وانتهى المؤلف حسان دهشان من كتابة الحلقة الأخيرة بالفعل، غير أنه بحث مع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، إرجاء التصوير لحين حلول شهر رمضان المبارك، للحفاظ على أكبر قدر من السرية، خاصة وأن تصويرها حالياً في هذا الوقت المبكر قد يزيد من فرص تسريب الأحداث.

ويعتبر مسلسل “طاقة نور”، من أكثر الأعمال في معدلات التصوير، حيث انتهى مخرجه بالفعل من تصوير نحو 70% من أحداثه، على الرغم من صعوبة المشاهد وبعضها تصوير خارجي في الشوارع، ويجمع العديد من مشاهد الأكشن.

ويستعد فريق العمل للسفر إلي الإسكندرية والساحل الشمالي لتصوير بعض المشاهد، ويرجح الانتهاء منها خلال أسبوع واحد.

وتدور أحداث المسلسل حول التغيرات الأخلاقية، التي طرأت على المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وظهور شخصيات على الساحة متمثلة في نماذج سيئة تسعى لنشر العنف في المجتمع، فضلاً عن تسليط الضوء على بعض تحولات المجتمع للأسوأ.

“طاقة نور” بطولة هاني سلامة، صلاح عبد الله، ميس حمدان، حنان مطاوع، وليد فواز، إيهاب فهمى، عايدة رياض، أشرف عبد الغفور، صفاء جلال، هيدى كرم، محمد أبو الوفا، وأحمد حلاوة.