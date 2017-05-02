ذكرت صحيفة “ديلى ميل” أن نادى أرسنال الإنجليزى مازال مترددا فى تحسين شروط العقد الجديد المقدم إلى الألمانى مسعود أوزيل لإقناعه بالبقاء فى صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الألمانى الدولى رفض إبرام عقد جديد يحصل بمقتضاه على 250 ألف جنيه استرلينى كراتب اسبوعى ويرغب فى زيادة راتبه إلى 300 ألف استرلينى وهو ماتتحفظ عليه إدارة المدفعجية.

وعانى أوزيل كثيرا من أجل استعادة مستواه فى الأونة الأخيرة وسط أنباء تفيد برغبته فى الرحيل عن صفوف النادى اللندنى فى حال عدم تلبية مطالبه المالية .