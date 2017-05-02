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رئيس شركة سابك السعودية: متفائلون بعام 2017 رغم ضبابية سوق النفط
النفط السعودي

رئيس شركة سابك السعودية: متفائلون بعام 2017 رغم ضبابية سوق النفط

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:37 ص
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قال الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، يوسف عبد الله البنيان، اليوم الثلاثاء، إن الشركة “متفائلة جدا” بعام 2017 رغم التحديات العالمية.

وقال البنيان للصحفيين فى الرياض: “إن الشركة تراقب الوضع العالمى لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار بسبب الضبابية التى تكتنف أسواق النفط”.

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