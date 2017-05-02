شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة السعودية للتعاون في مجال التصنيع المشترك لإنتاج الأنواع المختلفة من المصاعد والسلالم الكهربائية لجميع الاستخدامات تلبية لاحتياجات المشروعات القومية في مصر وإمكانية التصدير إلى السوق العالمي.

وأكد العصار أن الهدف من توقيع البروتوكول هو الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والبشرية لشركات الإنتاج الحربي من أجل إنشاء صناعة كاملة للمصاعد والسلالم الكهربائية في مصر، والتى تبدأ بمرحلة التجميع ثم مرحلة تصنيع المكونات على مراحل وصولا بتصنيع المنتج بالكامل بنسبة ١٠٠٪.

وقال العصار إنه يجب الأخذ في الاعتبار مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعة والمنافسة العالمية ليكون المنتج بسعر تنافسي في السوق..مشيرا إلى أن مصر تعد قاعدة لتسويق المنتج في الدول العربية والأفريقية والأوروبية لما تتميز به من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وكذلك ارتباطها بطرق برية مع العديد من الدول الأفريقية ومنها السودان.

من جانبه، أكد المهندس تامر عبد الله الممثل القانوني لشركة الخليج أنه يسعى إلى التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لإقامة مصنع لتصنيع وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية بمختلف أنواعها لاستغلال الإمكانات الضخمة لشركات الإنتاج الحربي وكذلك الاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال ليغزو المنتج السوق المصري، ومنها إلى السوقين العربي والأفريقي.