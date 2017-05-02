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مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
سد النهضة

مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:34 ص

كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”.

وأوضح تولشا، في حوار مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن مصر أبدت اهتماماً، بشراء الطاقة الكهربائية من بلاده، وذلك بعد الزيادة الكبيرة المتوقعة، في أعقاب بناء “سد النهضة”.

وأشار المسؤول الإثيوبي، إلى أن وزارة المياه والكهرباء، بدأت في دراسة هذا الأمر بجدية.

وأعلن تولشا، امتلاك إثيوبيا، نحو 4625 ميجاوات، لافتاً إلى أن بلاده تصدير نحو 190 ميجاوات منها حالياً؛ لكل من: السودان وكينيا وجيبوتي.

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