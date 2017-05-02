ذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن نادي برشلونة وضع كل من سيزار ازبيليكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي وبنيامين هنريكز لاعب باير ليفركوزن الألماني ضمن أولوياته لتدعيم خط الدفاع وخاضة الطرفين فى الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة إن هيكتور بيليرين لاعب ارسنال الإنجليزي لا يزال الخيار الأول للعملاق الكتالوني على الرغم من استمرار لاعب شباب برشلونة السابق مع المدفعجية حتى العام 2023 ما يزيد من صعوبة التفاوض لضمه.

ويسعى برشلونة إلى تدعيم خط دفاعه خاصة على الطرفين فى ظل عدم وجود بدائل جيدة وهو ما ظهر واضحا في مسيرة الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.