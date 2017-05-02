تصوت اليوم الثلاثاء، منظمة العلوم والثقافة والتربية “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة على مشروع قرار يؤكد أن إسرائيل تحتل مدينة القدس.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية: “إن هذا القرار، يأتى بالتزامن مع الاحتفالات الإسرائيلية فيما يعرف بـ”بعيد الاستقلال” وهو ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة العربية المقدسة”.

وبادر لمشروع القرار عدة دول عربية، وسيحصل على موافقة بعض الدول الأوروبية، ما عدا إيطاليا التى أعلنت أمس الاثنين، رفضها لمشروع القرار.

ويؤكد مشروع القرار أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها فى البلدة القديمة أى حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر فى مدينة الخليل وقبر راحيل فى بيت لحم مقابر إسلامية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن القرار الذى قدمته مصادر فلسطينية، ووافقت عليه دول عربية وأوروبية، سوف يصادق على 18 قرار تم إقرارها مسبقا فى اليونسكو، ضد إسرائيل، ومنها عدم أحقية إسرائيل فى الأماكن المقدسة فى القدس، وأن هذه الأماكن تابعة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أى حق فيه.

ووفقا لهذه القرارات، سيترتب على ذلك عدم فعالية وقانونية أى قرارات أو إجراءات تقوم بها إسرائيل فى هذه الأماكن.

وجدير بالذكر أن القرار يستنكر أعمال هيئة الآثار الإسرائيلية فى القدس، وسيطالب بوضع مراقبين دوليين بالمدينة لمنع هذه الأعمال والحفريات التى تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية.